В сети распространяют старое видео нападения на президента Киргизии

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Алиса Маркова
Срочная новость 62

В республике проходят акции протеста из-за несогласия с итогами выборов в парламент.

Фото, видео: ТАСС / VLADIMIR VORONIN / POOL, TikTok

На фоне протестов в Киргизии, вызванных результатами парламентских выборов, в сети распространяют видео нападения на президента республики. Кадры потасовки в городе Ош были сняты в 2013 году.

На них видно, как люди во время речи президента начинают окружать его. Некоторые из митингующих пытаются отобрать у Жээнбекова микрофон. Затем кольцо из людей вокруг него сжимается, начинается потасовка.

Акции протеста охватили столицу Киргизии после того, как были обнародованы результаты парламентских выборов. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации. Митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 590 человек, один погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов.

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