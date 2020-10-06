Чрезмерно большие брови и губы Веры Брежневой шокировали ее поклонников в Instagram. Певица сняла себя на видео в сторис, представ перед фанатами в комичном образе. Для этого она воспользовалась одним из приложений по изменению внешности.

Ее губы увеличились в несколько раз, а брови получились в лучших традициях ее знаменитого однофамильца — генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. В довесок к этому программа добавила ей длинные накладные ресницы и новую форму носа.

«Ребятки, чего же вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая? У меня просто день взорван! Вы бы раньше сказали, и я бы всегда была такая для Instagram», — сказала на камеру артистка.

Instagram @ververa

Так Брежнева в шутку продемонстрировала, как могла бы выглядеть, если бы поддалась веянию моды и согласилась на пластику. Как уточняет ФАН, недавно Вера посещала пластического хирурга. По словам звезды, ее интересовал вопрос омоложения, а не следования современным стандартам красоты.

Недавно хейтеры указали ей на «постаревшее» лицо и посоветовали проконсультироваться по поводу блефаропластики. Певица сходила на прием и похвасталась подписчикам, что врач не увидел необходимости в хирургическом вмешательстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева поведала, как беспризорник обокрал ее семью.