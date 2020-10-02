Вера Брежнева поведала, как беспризорник обокрал ее семью

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева поделилась с поклонниками рассказом о печальном опыте воспитания ее родителями приемного ребенка.

Когда Брежневой было девять лет, она жила с родителями, старшей сестрой и младшими сестрами-близнецами. В многодетной семье было мало денег, но имелась единственная ценность — кассетный магнитофон. Девочка постоянно слушали записи, тогда и зародилась любовь будущей исполнительницы к пению.

Однажды ее родители привели домой беспризорника.

«Возвращаясь поздно вечером от друзей домой, они встретили в трамвае бездомного парнишку лет 12 и решили его приютить. Сказали, какая разница, кормить четверых или пятерых детей, — рассказала Брежнева. — Тем более, что мы с сестрами всегда мечтали о старшем брате».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 1 Окт 2020 в 8:09 PDT

Так, семья стала жить всемером. Артистка поделилась с поклонниками, что была очень счастлива. Но долго это не продлилось — однажды названый брат просто сбежал, обокрав приемную семью.

«Он ушел и прихватил с собой наше единственное музыкальное сокровище — тот самый магнитофон. А мы расстроились вдвойне, лишившись брата и музыки», — рассказала певица.

Брежнева также призналась, что в детстве с ума сходила от музыки Юрия Лозы, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Вадима Казаченко, Ace of Base и Erasure.

Артистка поздравила поклонников с Днем музыки, учрежденным по инициативе ЮНЕСКО. Те в ответ поделились своими историями на тему музыки в своей жизни.

«Я в том возрасте мыл машины, накопил на плеер, который сразу сломался… привет Китаю»;

«История понятная, такой же опыт. Кассетник увел типа друг»;

«Как можно не любить музыку?» — написали они в комментариях.

Свой пост артистка сопроводила снимком авторства популярного фотографа Кати Кондратьевой. Нежные пастельные цвета делают менее провокационным ее откровенный наряд — топ с длинными рукавами и глубоким декольте практически не скрывает пышных форм Брежневой.

Ранее 5-tv.ru показывал фото младшей дочери Веры Брежневой.