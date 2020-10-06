Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса все еще не отступила от России. Несмотря на это, власти страны готовы к любому развитию событий. Об этом национальный лидер заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций.

Глава государства также поблагодарил депутатов Государственной думы за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии. Отдельно он подчеркнул, что за все время самоизоляции законодательный процесс не прерывался.

«Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы», — сказал Владимир Путин.