Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила

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Александр Просяник
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Глава государства подчеркнул, что власти страны готовы к любому развитию ситуации.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса все еще не отступила от России. Несмотря на это, власти страны готовы к любому развитию событий. Об этом национальный лидер заявил на видеоконференции с лидерами думских фракций.

Глава государства также поблагодарил депутатов Государственной думы за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии. Отдельно он подчеркнул, что за все время самоизоляции законодательный процесс не прерывался.

«Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас во всех фракциях Думы», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги учителей в период пандемии.

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Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила

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