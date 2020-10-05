«Сработали на отлично»: Путин высоко оценил заслуги учителей в период пандемии

В период пандемии коронавируса россияне в полной мере оценили значимость труда учителей. Об этом Владимир Путин заявил сегодня на видеоконференции с педагогами и студентами профильных вузов. Преподавателям удалось сохранить высокий уровень образования — даже в самые сложные месяцы жестких ограничительных мер.

«Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно, используя новые технологии и современные подходы», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин поздравил всех педагогов с Днем учителя — этот праздник сегодня отмечают в России и во многих странах мира.

«Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса „Учитель года“, но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии. Это была особая нагрузка, повышенная нагрузка. Отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами. Огромное вам спасибо!» — поблагодарил преподавателей глава государства.

Путин отметил, что опыт, полученный преподавателями в период пандемии, необходимо использовать для дальнейшего совершенствования российских школ.