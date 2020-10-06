По меньшей мере 17 человек погибли в результате теракта в сирийском Эль-Бабе

В сирийском провинциальном городе Эль-Баб, расположенном в провинции Алеппо, прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли по меньшей мере 17 человек, еще 54 получили ранения.

Как пишет РИА Новости, в центре города на воздух взлетела машина, полностью начиненная взрывчаткой. Автомобиль взорвался рядом с гаражом, расположенном практически в самом центре города.

Стоит отметить, что город контролирует Турция и сирийская оппозиция еще с 2017 года. По данным на 2007-й, Эль-Баб восьмой по населению населенный пункт в стране, в котором проживало на тот момент 144 705 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел и публиковал видео последствий. За развитием событий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики следит корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага.