Тихановская приехала на встречу с Ангелой Меркель

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ранее она уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе переговоров Тихановская обсудила с Макроном перспективу правовой медиации других государств, включая Пятую республику. Ранее глава белорусских оппозиционеров назвала инаугурацию избранного президента Александра Лукашенко «фарсом».

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Тихановская призвала рабочих предприятий продолжать забастовки. Экс-кандидат в президенты Белоруссии записала новое видеообращение.