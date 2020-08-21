Тихановская призвала рабочих предприятий продолжать забастовки

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Татьяна Меркер
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии записала новое видеообращение.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; YouTube @Страна для жизни

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к рабочим страны через свой YouTube-канал «Страна для жизни».

В ролике Тихановская призвала граждан Белоруссии продолжать выходить на улицы с акциями протеста, тогда как большинство заводов и предприятий страны вернулись к привычному графику работы.

«Продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь!» — призвала Тихоновская.

Белорусов она ярко назвала «символом новой, свободной страны» и поблагодарила за выдержку и единство, которую они проявили. Также кандидат на пост руководителя страны напомнила основные цели оппозиции — прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. 

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что выступления на госпредприятиях — постановочные, а участие в них принимают актеры-провокаторы.

Саму экс-кандидата в президенты заметили с французским журналистом Бернаром Леви, больше известным как «продюсер революций». Соответствующие фотографии появились на просторах сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету.

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