Тихановская призвала рабочих предприятий продолжать забастовки
Экс-кандидат в президенты Белоруссии записала новое видеообращение.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; YouTube @Страна для жизни
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к рабочим страны через свой YouTube-канал «Страна для жизни».
В ролике Тихановская призвала граждан Белоруссии продолжать выходить на улицы с акциями протеста, тогда как большинство заводов и предприятий страны вернулись к привычному графику работы.
«Продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь!» — призвала Тихоновская.
Белорусов она ярко назвала «символом новой, свободной страны» и поблагодарила за выдержку и единство, которую они проявили. Также кандидат на пост руководителя страны напомнила основные цели оппозиции — прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что выступления на госпредприятиях — постановочные, а участие в них принимают актеры-провокаторы.
Саму экс-кандидата в президенты заметили с французским журналистом Бернаром Леви, больше известным как «продюсер революций». Соответствующие фотографии появились на просторах сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету.
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