В Минфине составили упрощенные правила маркировки алкоголя

|
Александр Просяник
17

Старые правила потеряли актуальность после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции.

В Минфине составили упрощенные правила маркировки алкоголя

Фото: ТАСС / Почуев Михаил

Министерство финансов России разработало упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения специальных марок на алкоголь. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Так, в Минфине рассказали, что для получения марок на алкоголь нужно будет подать заявление через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). В остальных документах теперь нет нужды, что значительно поддержит бизнес и снизит временные, а также административные издержки.

«Требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции», – объяснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в России запрещен оборот алкогольной продукции, которая не имеет специальной или акцизной марки. Отечественный алкоголь маркируется федеральными спецмарками, а импортный – акцизной, которая выдается таможенными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной. Это необходимо для сокращения риска покупки подделок.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:23
Полиция Петербурга ищет кладбищенских охотников за ангелами
22:15
«Как выглядит отцовское счастье»: Крутой впервые показал сына от первого брака
22:08
В Минфине составили упрощенные правила маркировки алкоголя
21:52
«Выписали кучу всего»: Асмус назвала диагноз своего заболевания
21:31
«Пил сильно»: соседи о сбитом парне участницей «Холостяка» на Кутузовском в Москве
21:21
«Никому не пожелаю»: звезда Comedy Woman показала обезображенное болезнью лицо

Сейчас читают

Сын Бориса Щербакова прокомментировал информацию о госпитализации актера
Через тернии к звездам: астролог рассказала, что мешает исполнению желаний
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок