В Минфине составили упрощенные правила маркировки алкоголя

Министерство финансов России разработало упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения специальных марок на алкоголь. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Так, в Минфине рассказали, что для получения марок на алкоголь нужно будет подать заявление через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). В остальных документах теперь нет нужды, что значительно поддержит бизнес и снизит временные, а также административные издержки.

«Требование предоставлять ряд документов потеряло актуальность после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции», – объяснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в России запрещен оборот алкогольной продукции, которая не имеет специальной или акцизной марки. Отечественный алкоголь маркируется федеральными спецмарками, а импортный – акцизной, которая выдается таможенными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной. Это необходимо для сокращения риска покупки подделок.