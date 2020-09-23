С 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной

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Мера направлена на сокращение риска покупки подделок.

Фото, видео: globallookpress.com /Reinhard Rohner, 5-tv.ru

С 1 января в России водится обязательная маркировка ювелирных изделий. Информация об этом уже опубликована на сайте Минфина.

По мнению авторов инициативы это защитит покупателей от подделок — риск приобрести вместо драгоценного украшения дешевую бижутерию снизится. Уже в декабре система заработает в добровольно-тестовом режиме, а уже после Нового года вся ювелирная продукция на прилавках должна будет иметь двухмерный код в формате Data Matrix.

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