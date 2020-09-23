С 1 января маркировка ювелирных изделий становится обязательной

С 1 января в России водится обязательная маркировка ювелирных изделий. Информация об этом уже опубликована на сайте Минфина.

По мнению авторов инициативы это защитит покупателей от подделок — риск приобрести вместо драгоценного украшения дешевую бижутерию снизится. Уже в декабре система заработает в добровольно-тестовом режиме, а уже после Нового года вся ювелирная продукция на прилавках должна будет иметь двухмерный код в формате Data Matrix.