Видео: Инвалид-колясочник бросился в море, чтобы спасти утопающего в Анапе
Мужчина присоединился к двум другим неравнодушным, втроем они смогли вытащить тонущего на берег.
Фото, видео: depositphotos.com, vk.com/kuban24_tv
В Анапе инвалид-колясочник помог спасти утопающего. Происшествие сняли на видео очевидцы, роликом поделился в Instagram сам участник спасения Никита Ванков.
Мужчина с ограниченными возможностями признался, что никогда не мог подумать, что окажется в такой ситуации. По его словам, он был на пирсе, когда услышал крики. Двое парней в воде пытались вытащить тонущего, но им явно не хватало сил. Тогда Ванков прыгнул в воду и помог им. Втроем им удалось держать голову мужчины над поверхностью воды, чтобы он не захлебнулся. Вскоре к группе спасения подошел катер, и всех вытащили на борт.
«Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!» — написал Ванков.
Едва не утонувшему отдыхающему вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро, в течение десяти минут. Герой дня порадовался, что все завершилось благополучно — по его словам, спасение длилось так долго, что у одного их пришедших на помощь парня начались судороги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии.
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