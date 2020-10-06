Видео: Инвалид-колясочник бросился в море, чтобы спасти утопающего в Анапе

|
Алина Потёмкина
16

Мужчина присоединился к двум другим неравнодушным, втроем они смогли вытащить тонущего на берег.

Фото, видео: depositphotos.com, vk.com/kuban24_tv

В Анапе инвалид-колясочник помог спасти утопающего. Происшествие сняли на видео очевидцы, роликом поделился в Instagram сам участник спасения Никита Ванков.

Мужчина с ограниченными возможностями признался, что никогда не мог подумать, что окажется в такой ситуации. По его словам, он был на пирсе, когда услышал крики. Двое парней в воде пытались вытащить тонущего, но им явно не хватало сил. Тогда Ванков прыгнул в воду и помог им. Втроем им удалось держать голову мужчины над поверхностью воды, чтобы он не захлебнулся. Вскоре к группе спасения подошел катер, и всех вытащили на борт.

«Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!» — написал Ванков.

Едва не утонувшему отдыхающему вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро, в течение десяти минут. Герой дня порадовался, что все завершилось благополучно — по его словам, спасение длилось так долго, что у одного их пришедших на помощь парня начались судороги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьник вытащил тонущего друга из горной реки в Карачаево-Черкесии.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Видео: Инвалид-колясочник бросился в море, чтобы спасти утопающего в Анапе
17:41
«Много разврата и разных веществ»: Фадеев рассказал об отношении к наркотикам
17:36
«Сестра года»: дочь Джигана обещает «навалять» своему младшему брату
17:30
Житель Волгограда не может построить дом из-за древних захоронений на своем участке
17:24
Кто виноват в срыве сроков реставрации исторических зданий в Петербурге?
17:16
Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила

Сейчас читают

Звезда «Папиных дочек» впервые показала фото двоих сыновей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок