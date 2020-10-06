Видео: Инвалид-колясочник бросился в море, чтобы спасти утопающего в Анапе

В Анапе инвалид-колясочник помог спасти утопающего. Происшествие сняли на видео очевидцы, роликом поделился в Instagram сам участник спасения Никита Ванков.

Мужчина с ограниченными возможностями признался, что никогда не мог подумать, что окажется в такой ситуации. По его словам, он был на пирсе, когда услышал крики. Двое парней в воде пытались вытащить тонущего, но им явно не хватало сил. Тогда Ванков прыгнул в воду и помог им. Втроем им удалось держать голову мужчины над поверхностью воды, чтобы он не захлебнулся. Вскоре к группе спасения подошел катер, и всех вытащили на борт.

«Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!» — написал Ванков.

Едва не утонувшему отдыхающему вызвали скорую помощь. Медики приехали быстро, в течение десяти минут. Герой дня порадовался, что все завершилось благополучно — по его словам, спасение длилось так долго, что у одного их пришедших на помощь парня начались судороги.

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