Путин проведет более десяти зарубежных бесед в свой день рождения

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Александр Просяник
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Главе государства 7 октября исполнится 68 лет.

Путин проведет более десяти зарубежных бесед в свой день рождения

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин планирует в свой день рождения, 7 октября, провести более десятка международных телефонных разговоров. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства каждый раз по-разному встречает этот день. В то же время, разговора с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется, пишут «Известия».

«Завтра первая половина дня, там больше десяти международных телефонных разговоров запланировано, вы к этому добавьте внутренние текущие дела», — сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь национального лидера уточнил, что остаток дня, вероятнее всего он проведет с «друзьями, родными и близкими, как это традиционно бывает».

К слову, в прошлом году в Кремле утверждали, что свой день рождения Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Накануне празднования он ездил с министром обороны Сергеем Шойгу собирать грибы в сибирской тайге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.

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