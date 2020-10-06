Путин проведет более десяти зарубежных бесед в свой день рождения

Президент России Владимир Путин планирует в свой день рождения, 7 октября, провести более десятка международных телефонных разговоров. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства каждый раз по-разному встречает этот день. В то же время, разговора с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется, пишут «Известия».

«Завтра первая половина дня, там больше десяти международных телефонных разговоров запланировано, вы к этому добавьте внутренние текущие дела», — сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь национального лидера уточнил, что остаток дня, вероятнее всего он проведет с «друзьями, родными и близкими, как это традиционно бывает».

К слову, в прошлом году в Кремле утверждали, что свой день рождения Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Накануне празднования он ездил с министром обороны Сергеем Шойгу собирать грибы в сибирской тайге.

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