Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Сегодня поздравляют тех, кто помогает постигать мир знаний и науки. 5 октября отмечают День учителя. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. Даже в период пандемии, когда именно педагогам пришлось самим в срочном порядке переучиваться. Российских учителей уже поздравил Владимир Путин, президент отметил важность сохранения традиций отечественного образования.

Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина с подробностями в репортаже.