Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Президент РФ отметил важность сохранения традиций отечественного образования.
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
Сегодня поздравляют тех, кто помогает постигать мир знаний и науки. 5 октября отмечают День учителя. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. Даже в период пандемии, когда именно педагогам пришлось самим в срочном порядке переучиваться. Российских учителей уже поздравил Владимир Путин, президент отметил важность сохранения традиций отечественного образования.
Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина с подробностями в репортаже.
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