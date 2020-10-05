Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Эфирная новость 52

Президент РФ отметил важность сохранения традиций отечественного образования.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Сегодня поздравляют тех, кто помогает постигать мир знаний и науки. 5 октября отмечают День учителя. Эта профессия, несмотря на свою сложность, остается одной из самых востребованных. Даже в период пандемии, когда именно педагогам пришлось самим в срочном порядке переучиваться. Российских учителей уже поздравил Владимир Путин, президент отметил важность сохранения традиций отечественного образования.

Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина с подробностями в репортаже.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

20:21
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 25 погибших в Нагорном Карабахе
20:12
Стало известно о состоянии упавших в обморок великолукских школьников
20:03
«Смотрите, не истончаются ли линии»: какие изменения почерка должны вызвать тревогу?
19:55
Австрийский политолог допустил связь Навального с западными спецслужбами
19:51
Видео: Жители Нагорного Карабаха вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов
19:39
В Большом Московском цирке рассказали детали нападения медведя на сотрудника

Сейчас читают

Как танцует, так и спит: ТОП-5 признаков, что мужчина окажется хорош в постели
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок