«Выписали кучу всего»: Асмус назвала диагноз своего заболевания

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Валентин Черников
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Актриса столкнулась с ужасающей сыпью на лице и теле.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Страшная сыпь, атаковавшая лицо и тело Кристины Асмус оказалась проявлением аллергического дерматита. Об этом актриса рассказала подписчикам в Instagram.

Накануне звезда пожаловалась, что проснулась рано утром перед работой и ужаснулась, глядя в зеркало. Высыпания виднелись на лице, шее и спине. Из-за ухудшения состояния Кристины съемки отменили. Знаменитость сходила к дерматологу и узнала причину резкого проявления кожной болезни.

Instagram @asmuskristina

«Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики. А у меня съемки летят, репертуар в театре расписан и показы „Китобоя“ (фильма Алексея Учителя с участием Асмус — прим.ред.) с обсуждением. Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмет себя в руки», — написала Асмус.

К тексту автор поста прикрепила фото, на котором описанные ей кожные высыпания не видны. Либо снимок не свежий, либо Кристина была вынуждена прибегнуть к фотошопу. Так или иначе подписчики посочувствовали любимице и посоветовали уделить больше внимания лечению, восстановлению микрофлоры организма во избежание дисбактериоза после антибиотиков и отдыху, желательно в странах с благоприятным климатом. Ведь сам по себе организм, особенно в условиях нервного графика, не восстановится.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Comedy Woman Наталия Медведева показала обезображенное болезнью лицо.

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