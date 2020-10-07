«Не может не беспокоить»: Путин высказался по поводу протестов в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство по поводу событий в Киргизии, где на фоне итогов парламентских выборов начались массовые протесты.

«Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, не может не беспокоить. Надеемся, что конфликт будет решен мирно», — сказал глава государства.

Также он добавил, что Москва рассчитывает на то, что внутриполитические процессы в республике завершатся быстро и без каких-либо потерь.

Ранее ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. По итогам голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие вступали в стычки с правоохранителями, а также за ночь успели разграбить здание правительства и освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы. В общей сложности пострадало не менее 590 человек, один погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киргизии на фоне протестов сменился премьер-министр.