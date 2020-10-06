В Киргизии на фоне протестов сменился премьер-министр

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Александр Просяник
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Премьер-министр страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Должность занял освобожденный ночью из колонии оппозиционер Садыр Жапаров.

В Киргизии на фоне протестов сменился премьер-министр

Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Новым премьер-министром Киргизии стал оппозиционер Садыр Жапаров. Об этом рассказали в пресс-службе парламента республики.

«На экстренном заседании парламента принято решение о назначении Садыра Жапарова главой правительства», — сообщили представитель пресс-службы.

Прежний глава парламента Кубатбек Боронов днем 6 октября подал в отставку. Он занимал должность с середины июня этого года. До этого на протяжении более двух лет он был первым вице-премьер-министром республики.

Оппозиционер Садыр Жапаров был освобожден из колонии на фоне протестов. Там он отбывал срок по обвинению в захвате заложника во время массовых беспорядков в 2013 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что действующий президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

ЦИК государства признал недействительными итоги парламентских выборов. После голосования в республике начались акции протеста, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек. Митингующие начали вступать в стычки с правоохранителями, а за ночь успели освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы и разграбить здание правительства.

По итогу ЦИК Киргизии в течение ближайших двух недель назначит новые парламентские выборы.

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