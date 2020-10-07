«Да кто ты такая?» — Разин прокомментировал свой проигрыш Кудрявцевой в суде

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Валентин Черников
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Музыкальный продюсер обрушился с новой критикой в адрес телеведущей и ее защитницы Кати Гордон.

Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm, @leratv

Итог первого этапа судебных тяжб с Лерой Кудрявцевой прокомментировал Андрей Разин. Продюсер разразился гневным постом в Instagram в адрес оппонентки и ее представительницы — известной защитницы прав женщин Кати Гордон.

На прошлой неделе ведущая сообщила, что выиграла суд у бывшего солиста «Ласкового мая». Кудрявцева привлекла артиста к ответу по делу о защите чести и деловой репутации. Ранее она рассказывала о своем первом браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Совсем юной она родила ему сына Жана, которому сейчас 30 лет. По словам теледивы, из фанатки группы она превратилась в законную супругу музыканта.

Разин же публично излагал другую версию их знакомства. Продюсер уверял, что Кудрявцева якобы была девочкой по вызову, которую заказал себе на гастролях в Усть-Каменогорске Ленюк. На этом артист не остановился и заявил, что малыша она родила от другого отца и оставила его в роддоме после рождения.

Instagram @razin_andrei_lm

Это переполнило чашу терпения ведущей. В судебных заседаниях от ее имени участвовала Гордон, которой в свое время тоже досталось от Разина. В апреле этого года он обрушился на правозащитницу с ругательствами в сети за ее призывы выступать против действующей государственной власти. Создатель студии «Ласковый май» назвал Гордон девушкой легкого поведения и посоветовал «валить из страны».

«Многие спрашивают, что там Лера Кудрявцева с Катей Гордон (в оригинале фамилия измена на нецензурное слово — Прим.ред.) выиграли у меня в суде. Даже не знаю, потому что решение пока не опубликовали, мы не участвовали в этом процессе. Считаю, что они — две обезумевшие бабы, которые бегают по судам и кайфуют, подавая на звезд иски, хотя обеим пробы некуда ставить. Когда я получу это решение, готов рассказать все о Лере Кудрявцевой», — написал Разин в микроблоге.

Экс-солист поп-коллектива уверяет, что когда-то Кудрявцева на коленях просила его не сажать ее в тюрьму за мошенничество и ложь в отношении группы «Ласковый май». Что он заставил Леру забрать сына Жана к себе после того, как она якобы от него отказалась.

«Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?» — закончил автор поста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Разин обвинил Кудрявцеву в обмане суррогатной матери.

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