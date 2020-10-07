Мишустин принял участие в открытии агропромышленной выставки «Золотая осень»

В Москве открылась агропромышленная выставка «Золотая осень» — крупнейший смотр достижений сельхозпроизводителей России. В этом году из-за коронавируса часть мероприятий пришлось перевести в онлайн-формат, но это не помешало премьеру Михаилу Мишустину приветствовать участников лично. Впечатленный докладами о технологических достижениях аграриев, Мишустин пошутил.

«Главное, чтобы создаваемые платформы не привели к увольнению сотрудников. Когда слишком маленькие издержки и слишком хорошая логистика, то достаточно маленькое количество людей начинает работать. Агроном — это главное лицо», — сказал МИхаил Мишустин.

Премьер вручил государственные награды лучшим аграриям страны, и уже по видеосвязи ознакомился с достижениями регионов в области сельского хозяйства. Выставка «Золотая осень» продлится до 10 октября.