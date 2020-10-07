«Очень страшно»: жители Рязанской области о взрывах на складе боеприпасов

Жители Рязанской области в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказали о взрывах на складе боеприпасов в районе поселка Шелемишево Скопинского района. По словам Александра из города Ряжск, людей из населенных пунктов вблизи места ЧП начали эвакуировать. Находиться неподалеку от территории военной части очень опасно.

«Проживаю в городе Ряжск. Сзади меня в данный момент происходят взрывы в поселке Шелемишево. Взорвался склад с боеприпасами. Города поблизости начали эвакуировать. Очень опасно и очень страшно», — сказал молодой человек.

Еще одна свидетель произошедшего утверждает, что никакие спасательные работы в районе ЧП на складе боеприпасов не ведутся. Женщина отмечает, что во время взрывов трясутся дома.

«Говорят, что вертолеты тут кружат, спасают… Никого вон нет, ни вертолетов, ничего вообще! Дыма, аж запах чувствуется. Тут еще пилорама поджигается. Вообще! Дом аж тресся! Прямо хлопки такие, дом шатается весь. Удары очень сильные, очень страшно», — сказала местная жительница.

Тем временем МЧС объявило об эвакуации людей из более чем десятка сел, расположенных в непосредственной близости от военного арсенала. К месту ЧП направлен пожарный спецпоезд. К вылету подготовлен самолет-танкер Ил-76. Кроме того, в целях безопасности перекрыто движение по автотрассе «Каспий».

Спасатели намерены задействовать для ликвидации пожара на складе боеприпасов робототехнику и саперов центра «Лидер». Очевидцы сообщают о том, что десятки домов в округе повреждены осколками боеприпасов. На место ЧП выдвинулась комиссия под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огонь от пожара на складе бывшей воинской части дошел до деревни Кузьминка-2.