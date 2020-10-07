Огонь от пожара на складе бывшей воинской части дошел до деревни Кузьминка-2

Огонь от пожара на территории хранилища боеприпасов возле поселка Желтухино дошел до деревни Кузьминка-2. Согласно информации 5-tv.ru, на краю населенного пункта воспламенились дворовые постройки. Не исключено, что огонь перейдет на Шелемишевские хутора и весь поселок Желтухинский.

На месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются не допустить распростронение огня на жилые дома. К реагированию привлечены несколько десятков человек и не менее 14 единиц техники.

На место направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) заявили, что могут привлечь к тушению рязанского склада три военных вертолета Ми-8.

Проводится эвакуация жителей из более десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров. Кроме того, пришлось перекрыть федеральную автодорогу «Каспий». К месту ЧП вылетела комиссия ЗВО под руководством замкомандующего войсками округа.

Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ЗВО назвали причину ЧП в Рязанской области.