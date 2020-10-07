Беженцев из Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, размещают в приграничном армянском городе Горис. Корреспондент МИЦ «Известия» поговорил с людьми, которым пришлось покинуть родные края ради спасения, и узнал, как они добирались, и что думают о нынешнем обострении конфликта.

От города ничего не осталось, уверен Армен Егиян. По его словам, люди не хотят бросать дома и уезжать, но непрекращающиеся обстрелы не оставляют им выбора.

«В двух словах — просто кошмар. Целый город, сейчас Степанакерта нет. Ничего не осталось… Сейчас тоже они бомбят, в данную минуту тоже бомбят. Я был ранен в 1992 году. Мы не хотели оттуда убираться, в этот день стали крупно бомбить, дети боялись уже, ничего нельзя было сделать, поэтому пришли сюда», — рассказал Егиян.

В Степанакерте у него остался сын, и мужчина не может сдержать слез, говоря о нем. Иногда ему удается созвониться с ним, но это случается очень редко. По его словам, сейчас в городе нет безопасных мест — даже подвалы уже не спасают от обстрелов.

Уезжая, мужчина взял с собой только документы. Сейчас покинуть Степанакерт живым почти невозможно — стреляют на дорогах, в самом городе, везде.

Другая беженка, Аида Микаелян, призналась — во время обстрелов было страшно. Новый виток конфликта принес современные вооружения, которых не было раньше — ни в 1988 году, когда все началось, ни при последнем обострении, в 2016-м.

«Не та война, что была в прошлом. Сейчас другая война. Сейчас работает артиллерия, истребители», — сказала женщина.

Добраться в Горис ей помогли волонтеры. При этом по пути тоже были видны беспилотники, которые представляли собой угрозу для едущих из Степанакерта.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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