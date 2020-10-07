Видео: в Нагорном Карабахе разбомбили дом культуры

В результате обстрела города Шуши в Нагорном Карабахе оказался разрушен дом культуры. Корреспондент «Известий» побывал на месте событий и показал последствия.

Местные жители сообщили, что в момент обстрела в подвале укрывались гражданские лица, а на улице гуляли дети. В результате несколько человек получили травмы.

«Мы взрыва не слышали, только взрыв здания. Видимо, ракета прямо попала в здание культуры. Хор, дети здесь занимались, там в подвалах было мирное население», — рассказал один из жителей города.

4 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в Facebook, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт вновь подверглась обстрелу. Под ударом оказался и город Шуши. Среди мирных жителей есть погибшие. В свою очередь, агентство Report.az со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана сообщило, что Военные силы Армении попытались произвести ракетный обстрел нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако попытку удара удалось предотвратить.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. Пресс-секретарь главы непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Власти ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео очередной массированной атаки на Степанакерт.