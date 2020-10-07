На место ЧП в Рязанской области вылетел министр МЧС России

Министр МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Скопинский район Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами.

Согласно предварительной информации, в настоящее время уже эвакуировано более 1600 человек из 14 соседних населенных пунктов. Помимо этого, в готовность для тушения пожара привели вертолет Ми-8 МЧС России, а также 50 человек и четыре единицы техники ЦССОР «Лидер».

Кроме того, как уточнили на сайте регионального правительства, на месте происшествия уже присутствует вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что огонь от пожара на складе бывшей воинской части дошел до деревни Кузьминка-2. Вероятной причиной происшествия в пресс-службе Западного военного округа назвали то, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов с загоревшейся травы. Помимо эвакуации всех жителей из более десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров, также пришлось перекрыть федеральную автодорогу «Каспий».