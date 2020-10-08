Вирусологи о COVID-19: пульсоксиметр подскажет о заражении

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что признаки коронавируса можно определить, отслеживая уровень кислорода в организме с помощью пульсоксиметра.

Как пишет РБК, по его словам, больной может не сразу ощутить низкого уровня насыщения крови кислородом, поскольку первое время будет чувствовать себя хорошо.

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — рассказал вирусолог.

По словам Зверева, для профилактики COVID-19 нужно много дышать свежим воздухом и уделять внимание своим хроническим заболеваниям. Он подчеркнул, что больше всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, легких, а также люди с повышенным весом.

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