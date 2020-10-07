Как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19? — объясняет инфекционист
По словам Галины Гольцман, инфицированным коронавирусом важно следить за основным показателем.
Фото: globallookpress.com / Christin Klose
Врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19. По словам специалиста, инфицированным коронавирусом пациентам следует держать под контролем уровень насыщения крови кислородом.
Галина Гольцман отмечает, что в ряде случаев гипоксия развивается бессимптомно. Чтобы не пропустить ее начало, россиянам с COVID-19 необходимо иметь при себе пульсоксиметр — измеряющий сатурацию (насыщение жидкости газами — Прим. ред.) прибор.
«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют „счастливой гипоксией“ — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — констатирует врач.
При наличии слабо выраженных симптомов коронавируса инфекционист рекомендует бороться с заразой, как с обычным гриппом. В этот момент россиянам следует соблюдать покой, принимать теплое питье и в случае необходимости жаропонижающие препараты.
Кроме того, нужно оперативно сдать тест на коронавирус и начать соблюдать режим самоизоляции при первых симптомах ОРВИ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России растет число инфицированных COVID, и как снизить заболеваемость.
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