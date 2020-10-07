Эксклюзивное видео: мужчина загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге
ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания» в среду, 7 октября.
Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru
Мужчина загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге. ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания» в среду, 7 октября. По данным 5-tv.ru, сейчас мужчина без сознания, у него обгорела одежда. На месте находятся две кареты скорой помощи. Обстоятельства уточняются.
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