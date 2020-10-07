Эксклюзивное видео: мужчина загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге

Мужчина загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге. ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания» в среду, 7 октября. По данным 5-tv.ru, сейчас мужчина без сознания, у него обгорела одежда. На месте находятся две кареты скорой помощи. Обстоятельства уточняются.