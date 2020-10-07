Стало известно о состоянии мужчины, загоревшегося у ТЦ «Галерея» в Петербурге
ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания».
Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru стало известно о состоянии мужчины, который загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге. ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания» в среду, 7 октября. ПСогласно имеющейсся информации, он находится в тяжелом состоянии с ожогами половины тела.
Мужчина загорелся у ТЦ «Галерея» в Петербурге. ЧП произошло на Лиговском проспекте возле станции метро «Площадь восстания» в среду, 7 октября. По данным 5-tv.ru, сейчас мужчина без сознания, у него обгорела одежда. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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