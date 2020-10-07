Более двух тысяч человек эвакуированы из-за ЧП на складе с боеприпасами под Рязанью

В Рязанской области эвакуируют жителей четырнадцати поселков. Сообщается, что в пункты временного размещения были перевезены более 2,3 тысячи человек. Перекрыта федеральная трасса «Каспий».

В опасной близости от жилых домов горит арсенал бывшей военной части. На складе — артиллерийские боеприпасы. Снаряды постоянно взрываются — как говорят очевидцы, примерно каждые десять секунд. Осколками повредило несколько домов, два человека уже в больнице.

На помощь военнослужащим, которые борются с огнем, направлены три вертолета Ми-8 армейской авиации, а также самолет Ил-76 МЧС России. К работе уже приступил пожарный поезд. К тушению также могут привлечь роботов и саперов спасательного центра «Лидер». В Рязанскую область прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. Проверку инцидента начала военная прокуратура. Ранее в Минобороны сообщили, что пожар начался из-за возгорания сухой травы и сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рязанского полигона, где взрываются боеприпасы, снятое с высоты птичьего полета.