Огонь дугами охватил леса: рязанский полигон, где взрываются боеприпасы сняли с высоты птичьего полета

МЧС России опубликовало видео с высоты птичьего полета, на котором запечатлена территория склада бывшей воинской части, где днем в среду, 7 октября, начали взрываться боеприпасы. На опубликованных кадрах можно увидеть, что самолетам приходится разрезать клубы дыма. Огонь распространился таким образом, что леса в этих краях горят хоть и местами, однако очень длинными дугами.

Спасатели продолжают эвакуировать местных жителей из 14 соседних к месту происшествия населенных пунктов. Свои дома покинули все люди в радиусе пяти километров. Вывезено было более 2300 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на место пожара в Рязанской области прибыл министр МЧС России. Вероятной причиной происшествия в пресс-службе Западного военного округа назвали то, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов с загоревшейся травы. Помимо эвакуации всех жителей из более десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров, также пришлось перекрыть федеральную автодорогу «Каспий».