МЧС мобилизует силы для тушения пожара в Рязанской области

С огнем в Скопинском районе Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами, продолжают бороться более 430 человек личного состава МЧС, а также 57 единиц техники. Им помогает один пожарный поезд, говорится в сообщении спасателей.

В МЧС прошло координационное совещание по произошедшему инциденту. В нем приняли участие представители Минобороны, МВД, Росгвардии, Минздрава, Минтранса и администрации Рязанской области. Провел его первый заместитель Министра МЧС России Павел Барышев.

«Население должно знать, что мы делаем. Как мы перемещаем личный состав, какие меры принимаем… Готовность медицинских учреждений вообще не обсуждается… Пункты временного размещения должны обеспечить всем необходимым: питанием, медикаментами, сотовой связью, зарядкой. Всем необходимым», – заявил он на совещании.

По его итогам стало известно, что в готовность приведены специалисты спасательных центров Центра «Лидер» общей численностью 190 человек и 21 единица техники. Кроме того, на тушение огня в любой момент могут отправиться самолеты Ил-76, вертолет Ми-8 МЧС России, а также три пожарных поезда, говорится в сообщении.

Как уточняют спасатели, работы ведутся по третьему номеру сложности. Свои дома покинули все люди в радиусе пяти километров. Вывезено было более 2300 человек. Также силы МВД России перекрыли автомобильное движение по федеральной трассе Р-22 «Каспий». После взрывов госпитализировано пять человек.

Как рассказали в местной военной прокуратуре, после произошедшего организована проверка исполнения законодательства о «сохранности жизни и здоровья военнослужащих, соблюдения правил пожарной и взрывопожарной безопасности». Сейчас устанавливаются обстоятельства данного происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с высоты птичьего полета того, как огонь дугами охватил леса Рязанской области.