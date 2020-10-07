Видео из больницы, куда госпитализировали пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Дагестане

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Алиса Маркова
Эксклюзив 49

В результате столкновения «Газели» с детьми, трех фур и легковушки погибли три человека, еще 13 пострадали.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео из больницы, куда госпитализировали пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Дагестане. В результате аварии с участием «Газели» с детьми, трех фур и легковушки погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе девять несовершеннолетних. ДТП произошло днем в среду, 7 октября, в Кизлярском районе у села Рыбалка. Дети из соседнего села ехали на тренировку в Кизляр, когда произошла авария.

Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние четверых — трое детей и один взрослый оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации, под наблюдением врачей. Остальные получили травмы средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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