5-tv.ru публикует видео из больницы, куда госпитализировали пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Дагестане. В результате аварии с участием «Газели» с детьми, трех фур и легковушки погибли три человека, еще 13 пострадали, в том числе девять несовершеннолетних. ДТП произошло днем в среду, 7 октября, в Кизлярском районе у села Рыбалка. Дети из соседнего села ехали на тренировку в Кизляр, когда произошла авария.

Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние четверых — трое детей и один взрослый оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации, под наблюдением врачей. Остальные получили травмы средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.