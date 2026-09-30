Три дорогие иномарки столкнули на западе Москвы: есть пострадавшие

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 42 0

Авария произошла на Веерной улице, на месте работают экстренные службы.

Тройное ДТП с дорогими иномарками произошло в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов; 5-tv.ru

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Три человека пострадали в результате ДТП на западе Москвы

Тройное ДТП с участием автомобилей Porsche, Infiniti и BMW произошло в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Машины столкнулись на Веерной улице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Информации об их состоянии пока не приводится.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства столкновения и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфимском районе Республики Башкортостана произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате происшествия погибли оба водителя. Они скончались на месте. В автобусе также находились 21 ребенок и один их сопровождающий взрослый. Среди пассажиров погибших и пострадавших нет.

Также 5-tv.ru рассказал о дорожно-транспортном происшествии в Анталье. В результате произошедшего погибли два человека: 20-летняя россиянка Арина Д. и гражданка Азербайджана Алена Д. Их тела спасатели обнаружили под опрокинувшемся грузовиком. Водитель транспортного средства отделался легкими ранениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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