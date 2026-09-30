Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области: подробности происшествия

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Среди пострадавших есть дети.

Семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Фото: max.ru/ ГУ МВД России по Волгоградской области / mvd34

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Семь человек пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщило ГУ МВД России по Волгоградской области в мессенджере МАКС.

По информации ведомства, на 14-м км автодороги «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» произошло ДТП с участием автомобилей «Шкода» и «Лада Гранта». В результате столкновения семь человек, включая четырех несовершеннолетних, были доставлены в медучреждения.

На месте происшествия проводят работу экипажи Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе Москвы произошло ДТП с участием трех дорогостоящих иномарок. Porsche, Infiniti и BMW столкнулись в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Три человека пострадали в результате аварии, по предварительным данным. Информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы работают на месте, специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ориентировочная суммарная стоимость трех автомобилей этих марок, попавших в ДТП, может составлять от 30 до 75 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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