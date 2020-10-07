Число пострадавших в Рязанской области возросло до восьми

В Скопинском районе Рязанской области, где произошло ЧП на территории складов с боеприпасами, число пострадавших возросло до восьми человек. По данным 5-tv.ru, из них в больницы доставили пятерых. Один из них в тяжелом состоянии, еще четверо в среднем. Остальным оказали амбулаторную помощь.

Что касается детонации снарядов, то в экстренных службах заявили, что максимальный разлет осколков от взрывов ракет и боеприпасов составляет почти 20 километров. В то же время, интенсивность самих разрывов начала снижаться. Всего на территории складов ракетного и артиллерийского вооружения региона насчитывалось более 110 хранилищ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более двух тысяч человек эвакуированы из-за ЧП на складе с боеприпасами под Рязанью. Вероятной причиной происшествия в пресс-службе Западного военного округа назвали то, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов с загоревшейся травы. В регионе введен режим ЧС.