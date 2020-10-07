Наталья Андрейченко нашлась после урагана в Мексике

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Александр Просяник
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Актриса рассказала, почему долго не выходила на связь.

Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко нашлась после страшного урагана «Дельта» в Мексике. Актрисе пришлось спасаться бегством в надежде, что виллу не разрушит стихия. Перед тем как «потеряться» актриса рассказывала, что сила урагана по шкале Саффира-Симпсон оценена как четвертая степень опасности из пяти.

Спустя время ее директор в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что сейчас актрисе ничего не угрожает.

«Наталья вышла на связь, все хорошо. Она в безопасности. У нее нет интернета», — сообщил Ян Трунцев.

Вскоре у самой Натальи Андрейченко вышел пост на ее странице в Instagram. В нем она благодарит всех своих фанатов за «поддержку и любовь».

Instagram @natalya_andreychenko

«Сейчас я нахожусь в безопасности, связи со внешним миром нет никакой — ни электричества, ни света, телевидение и радио абсолютно не работают. Благо, у меня оказался с собой телефон с американской сим-кой, и я могу кому-то звонить. Местное же население осталось наглухо без связи — мексиканские телефонные вышки не работают», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Натальи Андрейченко потерял актрису во время урагана в Мексике. Звезда живет на берегу Карибского моря и ей пришлось убегать от разрушительной стихии.

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