Директор Натальи Андрейченко потерял актрису во время урагана в Мексике

Актрисе Наталье Андрейченко пришлось экстренно покинуть свой дом в Мексике. Звезда живет на берегу Карибского моря, куда движется мощный ураган. Андрейченко пришлось спасаться бегством, надеясь, что виллу не разрушит стихия.

В своем микроблоге в Instagram звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» в суете сбора вещей опубликовала пост, в котором рассказала поклонникам о ситуации на побережье.

«Движется ураган „Дельта“, четвертой степени опасности из пяти. Сейчас правительство эвакуирует все население и туристов в убежища. Через несколько часов все побережье останется без света. Молитесь за нас всех», — написала знаменитость.

Instagram @natalya_andreychenko

Корреспондент 5-tv.ru связался с директором актрисы Яном Трунцевым, чтобы узнать, в безопасности ли Наталья. Он в ответ посетовал, что не может связаться с эвакуированной артисткой. О ее местонахождении и состоянии ему неизвестно.

«Ничего не могу ответить, последний раз держал с ней связь вчера… У них сейчас ночь», — растерянно сообщил Трунцев.

Известно, что в 2015 году на побережье Мексики обрушился ураган «Патрисия», который признали сильным в истории планеты. Скорость ветра достигала 325 километров в час. Тогда он оставил без электричества 235 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Андрейченко рассказала, как дважды пережила клиническую смерть. Оказавшись на грани смерти, артистка полностью переосмыслила свою жизнь.