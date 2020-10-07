Директор Натальи Андрейченко потерял актрису во время урагана в Мексике
Звезде фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пришлось покинуть дом в Мексике, надеясь, что его не разрушит стихия. В последнем посте в Instagram актриса призвала молиться за всех.
Фото: Instagram @natalya_andreychenko, @irynatrush.photo
Актрисе Наталье Андрейченко пришлось экстренно покинуть свой дом в Мексике. Звезда живет на берегу Карибского моря, куда движется мощный ураган. Андрейченко пришлось спасаться бегством, надеясь, что виллу не разрушит стихия.
В своем микроблоге в Instagram звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» в суете сбора вещей опубликовала пост, в котором рассказала поклонникам о ситуации на побережье.
«Движется ураган „Дельта“, четвертой степени опасности из пяти. Сейчас правительство эвакуирует все население и туристов в убежища. Через несколько часов все побережье останется без света. Молитесь за нас всех», — написала знаменитость.
Корреспондент 5-tv.ru связался с директором актрисы Яном Трунцевым, чтобы узнать, в безопасности ли Наталья. Он в ответ посетовал, что не может связаться с эвакуированной артисткой. О ее местонахождении и состоянии ему неизвестно.
«Ничего не могу ответить, последний раз держал с ней связь вчера… У них сейчас ночь», — растерянно сообщил Трунцев.
Известно, что в 2015 году на побережье Мексики обрушился ураган «Патрисия», который признали сильным в истории планеты. Скорость ветра достигала 325 километров в час. Тогда он оставил без электричества 235 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Андрейченко рассказала, как дважды пережила клиническую смерть. Оказавшись на грани смерти, артистка полностью переосмыслила свою жизнь.
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