Достал нож: ограбление магазина в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения

Злоумышленник, угрожая ножом, ограбил магазин в Петербурге. Инцидент произошел в Кировском районе города. Видео момента совершения преступления попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске проходит через весь магазин к прилавку и что-то говорит кассиру. После этого сотрудник магазина открывает кассу и начинает доставать оттуда деньги. Когда мужчина забирает деньги, видно, что у него в руке нож.

После того как злоумышленник скрылся, женщина вызвала полицию. Правоохранителям пострадавшая рассказала, что преступник достал нож из-под куртки.