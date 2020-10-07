Достал нож: ограбление магазина в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения

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Марина Неруцких
Эксклюзив 22

Неизвестный, угрожая холодным оружием, заставил продавца отдать ему всю выручку из кассы.

Фото, видео: TASS / PA / Katie Collins, 5-tv.ru

Злоумышленник, угрожая ножом, ограбил магазин в Петербурге. Инцидент произошел в Кировском районе города. Видео момента совершения преступления попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске проходит через весь магазин к прилавку и что-то говорит кассиру. После этого сотрудник магазина открывает кассу и начинает доставать оттуда деньги. Когда мужчина забирает деньги, видно, что у него в руке нож.

После того как злоумышленник скрылся, женщина вызвала полицию. Правоохранителям пострадавшая рассказала, что преступник достал нож из-под куртки.

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