Сокращения будут? Эксперты прогнозируют развитие событий на рынке труда

До конца 2020 года каждый пятый работодатель в России намеревается сократить штат своих сотрудников. Кроме того, рабочим и служащим около 11% компаний грозит понижение заработной платы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса hh.ru.

Эксперты крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента не исключают дальнейший рост безработицы. С начала пандемии, вызванной распространением коронавируса, без прежнего места работы остались сотрудники 47% российских компаний. 37% опрошенных рассказали о снижении зарплат.

Как пояснил глава пресс-службы hh.ru Александр Джабаров, на рынке труда ощутимо снизилось число открытых вакансий в апреле–мае, когда на одно место претендовали по 12 человек. Ситуация стала улучшаться в июне, когда конкуренция среди соискателей уменьшилась до шести человек на место. По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом может привести к череде увольнений.

«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — пояснил Джабаров.

Между тем заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков отмечает, что невзирая на наблюдаемый рост безработицы, ситуацию пока нельзя назвать катастрофической. По его мнению, это связано с тем, что опрос проводится среди определенной аудитории и судить по его результату обо всей ситуации в стране невозможно.

«В основном сокращения пришлись на компании среднего и малого бизнеса, которые испытывают финансовые трудности до сих пор», — отметил Шершуков.

При этом специалист все же признал, что рост безработицы, который в последнее время замедлился, может снова пойти вверх.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как безработных научат вести собственный бизнес.