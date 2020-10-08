Сокращения будут? Эксперты прогнозируют развитие событий на рынке труда

|
Марина Неруцких
29

Согласно результатам опроса hh.ru, дальнейший рост безработицы в России исключить нельзя.

Сокращения будут? Эксперты прогнозируют развитие событий на рынке труда

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

До конца 2020 года каждый пятый работодатель в России намеревается сократить штат своих сотрудников. Кроме того, рабочим и служащим около 11% компаний грозит понижение заработной платы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса hh.ru.

Эксперты крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента не исключают дальнейший рост безработицы. С начала пандемии, вызванной распространением коронавируса, без прежнего места работы остались сотрудники 47% российских компаний. 37% опрошенных рассказали о снижении зарплат.

Как пояснил глава пресс-службы hh.ru Александр Джабаров, на рынке труда ощутимо снизилось число открытых вакансий в апреле–мае, когда на одно место претендовали по 12 человек. Ситуация стала улучшаться в июне, когда конкуренция среди соискателей уменьшилась до шести человек на место. По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом может привести к череде увольнений.

«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — пояснил Джабаров.

Между тем заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков отмечает, что невзирая на наблюдаемый рост безработицы, ситуацию пока нельзя назвать катастрофической. По его мнению, это связано с тем, что опрос проводится среди определенной аудитории и судить по его результату обо всей ситуации в стране невозможно.

«В основном сокращения пришлись на компании среднего и малого бизнеса, которые испытывают финансовые трудности до сих пор», — отметил Шершуков. 

При этом специалист все же признал, что рост безработицы, который  в последнее время замедлился, может снова пойти вверх.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как безработных научат вести собственный бизнес.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
Уголовное дело возбуждено после взрывов в Рязанской области
3:46
Для тушения пожара на складе под Рязанью привлекли дополнительные силы
3:30
Сокращения будут? Эксперты прогнозируют развитие событий на рынке труда
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
2:44
«Гермиона»: лохматая Арзамасова поделилась «настроением дня» с фанатами — фото
2:12
В Роспотребнадзоре не исключили ужесточение ограничений из-за COVID-19

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок