В России хотят закрепить право бабушек и дедушек воспитывать внуков

В Госдуме собираются юридически приравнять бабушек и дедушек к родителям. Это, по мнению авторов законопроекта, упростит процедуру опекунства и избавит старшее поколение от необходимости доказывать свое право на воспитание внуков.

Ведь по действующему Семейному кодексу, бабушки и дедушки фактически приравнены к чужим людям — родительские права третьим лицам не передаются. Из-за этого приходится в некоторых случаях оформлять нотариальную доверенность, например, чтобы сопроводить ребенка на отдых.

Кроме того, нововведение позволит не отправлять детей в приют, если родителей лишают прав. Инициативу уже одобрили правозащитники, юристы и психологи.