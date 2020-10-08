В России хотят закрепить право бабушек и дедушек воспитывать внуков

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Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Нововведение позволит не отправлять детей в приют, если родителей лишают прав.

Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images, 5-tv.ru

В Госдуме собираются юридически приравнять бабушек и дедушек к родителям. Это, по мнению авторов законопроекта, упростит процедуру опекунства и избавит старшее поколение от необходимости доказывать свое право на воспитание внуков.

Ведь по действующему Семейному кодексу, бабушки и дедушки фактически приравнены к чужим людям — родительские права третьим лицам не передаются. Из-за этого приходится в некоторых случаях оформлять нотариальную доверенность, например, чтобы сопроводить ребенка на отдых.

Кроме того, нововведение позволит не отправлять детей в приют, если родителей лишают прав. Инициативу уже одобрили правозащитники, юристы и психологи.

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