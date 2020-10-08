Число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу

Число пострадавших в результате беспорядков в Киргизии превысило тысячу человек. Такие данные республиканского Минздрава приводит РИА Новости. В ведомстве добавили, что жертвой стихийных митингов стал один человек.

«Число пострадавших на настоящий момент составляет 1002 человека, один человек скончался», — говорится в сообщении.

В Минздраве Киргизии пояснили, что 797 пострадавших из общего числа лечатся амбулаторно. Остальные 204 травмированных пациенты госпитализированы.

Кроме того, заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев сообщил об исчезновении президента страны Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова.

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — сказал Суваналиев в интервью «Интерфакс».

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народные дружины предотвратили погромы и мародерство в столице Киргизии.