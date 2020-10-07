Народные дружины предотвратили погромы и мародерство в столице Киргизии

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Добровольцы, которые пришли на помощь милиции, охраняют и резиденцию главы государства.

Фото, видео: ТАСС / IGOR KOVALENKO; 5-tv.ru

В столице Киргизии не утихают беспорядки. И если накануне демонстранты вышли на улицы с политическими требованиями, то сейчас акции протеста превратились в погромы. Митингующие били стекла витрин магазинов и ресторанов, ворвались в банки. Чтобы обеспечить порядок, в помощь милиции создаются народные дружины. Добровольцы, в частности, теперь охраняют резиденцию президента Киргизии. Здание ночью удалось отстоять, но на соседних улицах начались массовые столкновения.

Сейчас градус напряжения ослаб, народные дружины полностью взяли ситуацию в Бишкеке под контроль. Массового мародерства и погромов удалось избежать — спасены сотни объектов. Об этом рассказали в мэрии киргизской столицы. Там, кстати, снова сменился глава администрации — второй раз за два дня.

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Народные дружины предотвратили погромы и мародерство в столице Киргизии

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