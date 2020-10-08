«Тимати, для тебя есть работа»: бывшей рэпера Решетовой захотелось еще детей

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Валентин Черников
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Модель похвасталась успехами подросшего сына Ратмира.

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

После расставания с Тимати Анастасия Решетова вновь задумалась о потомстве. Несколько недель назад рэпер порвал с мамой своего сына Ратмира. Бывшие возлюбленные мирно разъехались по разным квартирам и сохранили хорошие отношения. Каждый из них попеременно проводит время с наследником.

Одним из таких моментов модель поделилась с подписчиками в Instagram. Вместе с Ратмиром Решетова отправилась в бассейн, где малыш впервые занялся плаванием. Через неделю крохе исполнится год, а он уже ныряет и даже проплывает в одиночку несколько метров.

«Он уже такой большой стал, что мне еще детей захотелось», — написала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники восприняли признание молодой и красивой мамы как призыв к действию. Отдельные фолловеры обратили на этот пост внимание Тимати. По слухам, он готовится стать новым героем шоу «Холостяк». А между тем все, что исполнителю нужно, находиться рядом, считают фанаты.

«Обращайтесь к Тимати, он же в этом профи»;

«Тимати, ты слышишь? Никакого „Холостяка“, для тебя есть работа».

«На кастинг „Холостяка“ как раз успеваешь еще»;

«Мужа надо достойного найти, чтоб женился, а не гадать на ромашке, вернется или нет. А потом о детях думать»;

«Да он поучаствует, денег получит и обратно типа „помирится“ с Настей. Еще и второго ребенка заделают!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова показала, как сын Тимати рычит.

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