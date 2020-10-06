Анастасия Решетова порадовала подписчиков трогательным видео, на котором их общий с Тимати сын Ратмир рычит, как маленький зверь. На домашнем видео сын недавно распавшейся пары сидит в детском стульчике, ест и играет с мамой, изображая животный рык.

«Как думаете, что это за зверь?», — спрашивает модель своих фолловеров.

«Я ради него подписана на вас, ну что за сладун такой, готова по 10 раз пересматривать его сторисы и видео, ну очень сладкий малыш»

«Тигренок, сладкий такой»

«Это Симба»

«Тигрулька, от осинки не родятся апельсинки», — отвечают подписчики.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия с удовольствием рассказывает поклонникам, каким растет ее сын Ратмир. Ранее 5-tv.ru описывал, как этот активный мальчик получил травму в процессе освоения новых игр. Тогда Решетова признавалась, что не стремится слишком опекать сына, так как не хочет мешать ему свободно развиваться. А при таком подходе небольших травм не избежать.

Вероятно, поэтому у модели и мамы Тимати Симоной Черноморской возникли разногласия, которые даже привели к отписке женщин друг от друга в социальных сетях.