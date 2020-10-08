В Киргизии не могут найти президента и премьер-министра страны

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Алиса Маркова
Срочная новость 28

Заместитель главы Совета безопасности Киргизии сообщил, что местонахождение Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова неизвестно.

В Киргизии не могут найти президента и премьер-министра страны

Фото: ТАСС / Блинов Максим

В Киргизии не могут найти президента и премьер-министра страны. В интервью «Интерфакс» заместитель главы Совета безопасности Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова неизвестно.

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — сказал Суваналиев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии превысило тысячу. В результате стихийных митингов в Бишкеке один человек погиб.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

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