Стало известно, где находится президент Киргизии

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Валентин Черников
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В пресс-службе сообщили, чем занимается глава государства Сооронбай Жээнбеков во время охвативших страну беспорядков.

Стало известно, где находится президент Киргизии

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова озвучила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. По ее словам, глава государства находится в столице и занимается урегулированием острой социально-политической ситуации в стране.

«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», — цитирует Стамалиеву РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти. Жээнбеков отдал силовикам приказ не открывать огонь по митингующим.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

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