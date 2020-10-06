Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в республике. По его словам, прошедшей ночью представители некоторых политических сил, используя итоги выборов как повод, нарушили общественный порядок. Лидер страны отметил, что предложил республиканскому Центризбиркому провести тщательное расследование и, в случае необходимости, аннулировать результаты голосования.

«Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — цитирует Сооронбая Жээнбекова РИА Новости.

Президент Киргизии добавил, что отдал представителям силовых структур приказ не открывать огонь по митингующим, чтобы не подвергать опасности жизни граждан. Сооронбай Жээнбеков отметил, что правительство предпринимает все необходимые меры для сдерживания ситуации.

«Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата», — заключил президент Киргизии.

Акции протеста охватили столицу Киргизии после того, как были обнародованы результаты парламентских выборов. Порядка двух тысяч человек, недовольных итогами голосования, приняли участие в демонстрации. Митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

По данными Минздрава республики, в результате протестных акций пострадали не менее 590 человек, один погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что митингующие в Бишкеке захватили мэрию.