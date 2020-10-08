Обстановка в Киргизии «напоминает бардак и хаос» и вызывает «глубокую обеспокоенность» в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация напоминает бардак и хаос, и в данном случае надеемся, что, в том числе и усилия исполняющего обязанности Совета безопасности (Киргизии — Прим. ред.) и председателя ГКНБ будут способствовать стабилизации этой ситуации. Что там происходит конкретно, это опять же нужно спрашивать людей на местах», — заявил Песков.

Он отметил, что Киргизия — «очень продвинутый партнер» России, страны работают «в условиях углубленной интеграции в рамках ЕврАзЭС и СНГ», поэтому все происходящее там очень важно для Москвы.

При этом, по словам Дмитрия Пескова, вопрос о предоставлении в России убежища президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову на повестке дня в настоящее время не стоит.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-служба президента Киргизии озвучила его местонахождение. Сооронбай Жээнбеков, как сообщается, находится в столице страны и занимается урегулированием политической ситуации.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями.

На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. 6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы.

При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.