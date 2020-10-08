«Слышали хлопок»: как в Дагестане нашли взорванный снаряд?

В Агульском районе Дагестана в прошлую пятницу, 2 октября, произошел разрыв неизвестного снаряда. Многие местные жители подумали, что это простой гром, так как в тот день была непогода. Однако же в четверг, 8 октября, железные обломки были обнаружены пастухом в десяти километрах от села Чирак.

Как это произошло в беседе с 5-tv.ru рассказал глава Агульского района Закир Гусейнов. По его словам, обломки действительно были обнаружены на склоне горы, на границе Дахадаевского и Агульского районов. Однако разрыв произошел так далеко от ближайших населенных пунктов, что не пострадали ни люди, ни здания.

«В пятницу жители и этого села, и близлежащих других сел, даже в райцентре слышали громкий звук, хлопок, похожий то ли на гром, то ли на взрыв. Была пасмурная погода, сослались на то, что это гром, и как-то оставили без внимания. Потом буквально вчера пастух поднимался туда, в горы, обнаружил воронку и обломки неизвестного предмета», — рассказал он.

Гусейнов подчеркнул, что сейчас создана следственно-оперативная группа, они выехали на место происшествия. Там также работали представители администрации, которые поговорили с жителями ближайшего села Чирак.

«Все говорят об одном и том же — был громкий взрыв, похожий на гром. Была пасмурная погода, думали, на самом деле, что это что-то похожее на гром», — отметил глава района.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов изучают взорванный в Агульском районе Дагестана неустановленный снаряд.