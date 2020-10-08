«Слышали хлопок»: как в Дагестане нашли взорванный снаряд?

|
Александр Просяник
18

Звук взрыва неделю назад слышали даже в районном центре Агульского района, но тогда все сослались на непогоду.

Фото, видео: ВКонтакте @myderbentplus; 5-tv.ru

В Агульском районе Дагестана в прошлую пятницу, 2 октября, произошел разрыв неизвестного снаряда. Многие местные жители подумали, что это простой гром, так как в тот день была непогода. Однако же в четверг, 8 октября, железные обломки были обнаружены пастухом в десяти километрах от села Чирак.

Как это произошло в беседе с 5-tv.ru рассказал глава Агульского района Закир Гусейнов. По его словам, обломки действительно были обнаружены на склоне горы, на границе Дахадаевского и Агульского районов. Однако разрыв произошел так далеко от ближайших населенных пунктов, что не пострадали ни люди, ни здания.

«В пятницу жители и этого села, и близлежащих других сел, даже в райцентре слышали громкий звук, хлопок, похожий то ли на гром, то ли на взрыв. Была пасмурная погода, сослались на то, что это гром, и как-то оставили без внимания. Потом буквально вчера пастух поднимался туда, в горы, обнаружил воронку и обломки неизвестного предмета», — рассказал он.

Гусейнов подчеркнул, что сейчас создана следственно-оперативная группа, они выехали на место происшествия. Там также работали представители администрации, которые поговорили с жителями ближайшего села Чирак.

«Все говорят об одном и том же — был громкий взрыв, похожий на гром. Была пасмурная погода, думали, на самом деле, что это что-то похожее на гром», — отметил глава района.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов изучают взорванный в Агульском районе Дагестана неустановленный снаряд.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
77.92
-0.17 91.70
-0.11
10.10.2020. Что сулит зеркальная дата этого октября?

Последние новости

15:39
В МВД заявили об отказе сторонников Навального отвечать на вопросы следствия
15:29
«Фотографу врали, что это love story» — эксклюзивное интервью Маргариты Грачевой о тайной свадьбе
15:27
«Дурят людям головы»: певица Слава отчитала Королеву и Тимати за пиар
15:20
«Слышали хлопок»: как в Дагестане нашли взорванный снаряд?
15:09
«Напоминает бардак и хаос» — Песков о ситуации в Киргизии
15:02
МВД направило запросы в Германию, Швецию и Францию по ситуации с Навальным

Сейчас читают

Видео с тонущим в бассейне актером Кафиятуллиным. Он умер через две недели после Конкиной
Вслед за Конкиной в бассейне фитнес-клуба утонул актер Ринат Кафиятуллин
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок