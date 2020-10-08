В горах Дагестана рванул неизвестный снаряд, его изучают

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Александр Просяник
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Взрывотехники ФСБ и МВД отправились на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана.

В горах Дагестана рванул неизвестный снаряд, его изучают

Фото: ВКонтакте @myderbentplus

Сотрудники правоохранительных органов выехали в Агульский район Дагестана, где взорвался неустановленный снаряд. Инцидент произошел в десяти километрах от села Чираг.

Как пишет «Интерфакс», местные жители почувствовали толчки и услышали грохот взрыва. На место происшествия выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы. Они и установят, что это за объект.

Стоит отметить, что местные жители предполагают, этот снаряд мог прилететь в российский регион из зоны карабахского конфликта. Однако с ними не согласен эксперт.

«Это маловероятно, так как Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта, плюс к тому, воронка небольшая», — заявил источник.

Вконтакте @myderbentplus

В то же время, такая версия будет рассматриваться. Железные обломки будут изучаться, их передадут для обследования компетентным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уже не первый день в Нагорном Карабахе идут боевые действия. Столицу непризнанной республики беспрерывно атакуют. На месте событий находится съемочная группа МИЦ «Известия», уже несколько раз журналисты попадали под обстрел.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Президент России Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

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