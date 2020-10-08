В горах Дагестана рванул неизвестный снаряд, его изучают
Взрывотехники ФСБ и МВД отправились на место взрыва неопознанной ракеты в Агульском районе Дагестана.
Фото: ВКонтакте @myderbentplus
Сотрудники правоохранительных органов выехали в Агульский район Дагестана, где взорвался неустановленный снаряд. Инцидент произошел в десяти километрах от села Чираг.
Как пишет «Интерфакс», местные жители почувствовали толчки и услышали грохот взрыва. На место происшествия выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы. Они и установят, что это за объект.
Стоит отметить, что местные жители предполагают, этот снаряд мог прилететь в российский регион из зоны карабахского конфликта. Однако с ними не согласен эксперт.
«Это маловероятно, так как Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта, плюс к тому, воронка небольшая», — заявил источник.
В то же время, такая версия будет рассматриваться. Железные обломки будут изучаться, их передадут для обследования компетентным органам.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уже не первый день в Нагорном Карабахе идут боевые действия. Столицу непризнанной республики беспрерывно атакуют. На месте событий находится съемочная группа МИЦ «Известия», уже несколько раз журналисты попадали под обстрел.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент России Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Читайте также
82%
-0.17 91.70
-0.11
Нашли ошибку?