МВД объяснило причину включения Тихановской в базу розыска по России

В МВД России разъяснили причину объявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в розыск на территории РФ. В заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, отмечается, что решение было принято в рамках действия Соглашения стран СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью.

«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российской Федерации не возбуждалось», — поясняется в заявлении.

Ранее стало известно, что Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Сообщалось, что она «разыскивается по статье УК». Однако по какой именно статье экс-кандидат в президенты Белоруссии объявлена в розыск, в базе данных МВД РФ не сообщалось.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Тихановская приехала на встречу с Ангелой Меркель.